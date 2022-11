Kandidaten Het Perfecte Plaatje staan voor sexy uitdaging: ‘Hoe viezer hoe beter’

De afgelopen weken hebben de kandidaten al heel wat verschillende plaatjes moeten schieten. Gisteren werden ze voor een nieuwe uitdaging gesteld: leg een model dat aan het eten is zo sexy mogelijk vast. Voor Trijntje Oosterhuis, Tina de Bruin en Geraldine Kemper bleek dat absoluut geen probleem te zijn. Zij kregen er juist energie van. ,,Denk maar: ik pak jou nog wel. Wacht jij maar, stouterdje. Ik pak jou!”, kirde Oosterhuis terwijl haar model een knakworst verorberde.

Ook Kemper ging los. ,,Ik vind eten het allerleukste wat er is. Je hebt seks en dan daarboven zit echt nog eten. Dat gecombineerd is nog beter.” Kemper legde haar model op een bar, in een glitterjurkje en met een bord spaghetti ernaast. ,,Hap er maar een beetje naar. Misschien ook met je tong een beetje”, legde de presentatrice haar model op.

Volledig scherm Geraldine Kemper © RTL

Hakeboom daarentegen vond het ietwat ongemakkelijk om haar model aan een ijsje te laten likken. ,,Dat hele likken aan dat ijsje zit me gewoon niet lekker. Het is een meisje van 21 dat een beetje porno aan het doen is. En dat vind ik gewoon niet tof”, deelt ze haar zorgen. En dus geeft ze de fotoshoot, met dank aan het idee van haar model, een andere wending. ,,He, dankjewel”, riep een tevreden Hakeboom uit.

Het was uiteindelijk Kemper die er met de winst vandoor ging. Zij kreeg maar liefst een 9,1 voor haar sexy foto. ,,Wat een heerlijk beeld dit. Ik zie dit ook gewoon in een prachtige grote lijst bij iemand aan de muur hangen”, luidde het oordeel van sterrenfotograaf William Rutten. Ondanks de twijfels van Hakeboom scoorde ook zij een hoog cijfer: de jury gaf haar een 8.

Afscheid

De tweede opdracht was iets minder intens. Alle deelnemers werden gekoppeld aan een dierbare, die als icoon verkleed was. Het doel? Leg ze op beeld vast terwijl ze een alledaagse handeling uitvoeren. Iedereen ging gemotiveerd aan de slag, maar waar Kemper in de eerste ronde uitblonk, deed ze het in de tweede opdracht een stuk minder goed. ,,Je hebt het een beetje verknald door het verhaal veel te moeilijk te maken”, stelde de jury.

Hakeboom won uiteindelijk de uitzending. Najib Amhali was de verliezer en moest het programma verlaten. Hij wist de juryleden niet voldoende te overtuigen. ,,Ik moest toch even slikken. Kreeg er een brok van in mijn keel”, reageerde hij op zijn vertrek.

Volledig scherm De fotoshoot van Linda Hakeboom © RTL

