Kanjertruck Postcode Loterij blijft morgen binnen, winnaar Kanjer later bekend

dramaserie i.m. Complexe liefdesre­la­tie tussen Connie Palmen en Ischa Meijer verfilmd: ‘Hij was iemand voor wie mensen bang waren’

29 december Michiel van Erp is een gevestigde naam in documentaireland, maar als dramaregisseur was hij lang onzeker. Na Ramses en Niemand in de Stad is er nu de serie I.M. over de complexe liefdesrelatie tussen Connie Palmen en Ischa Meijer. ,,Ik durf nu pas te zeggen dat ik het best wel kan.’’