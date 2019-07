Kannibalistische oma’s en vliegende haaien: de meest bizarre horrorfilms ooit

Video'sJe kan het zo gek niet bedenken of iemand heeft er wel een film over gemaakt. Vooral het horrorgenre puilt uit van de bizarre plotlijnen. Dit zijn misschien wel de gekste griezelfilms ooit gemaakt, tot op het punt dat ze helemaal niet meer griezelig zijn, maar eerder om te lachen...

Deze week werd de trailer van Zombie Tidal Wave vrijgegeven. En ja, de titel dekt de lading: het gaat om een gigantische vloedgolf die vol zit met zombies en het land overspoelt met mensetende monsters. Heel geloofwaardig klinkt het niet, maar laat dat nu net zijn wat deze prent zo aantrekkelijk maakt.



Het meesterbrein achter deze ‘zombievloedgolffilm’ is Ian Ziering, die als acteur meespeelde in de Sharknado-reeks. Het verhaal daarachter was al even hoogstaand: een tornado vol met haaien teistert de buurt. En daar zijn maar liefst zes films over gemaakt, al zou je vermoeden dat daar toch niet zó veel over te vertellen valt. Laat staan dat er zes keer iemand is geweest die zei: ,,Gewéldig idee, maak maar!”



Maar dat is net het punt. Zowel de Sharknado-films als deze nieuwe uitvinding hebben de bedoeling om zo slecht te zijn dat het goed wordt, een concept dat aanslaat bij menig fan. Het zijn dan ook lang niet de enige voorbeelden hiervan in het horror-comedygenre... Dit zijn een paar van de gekste verzinsels:

1. Sharknado

Twee horroringrediënten samen, haaien en een tornado, blijken een gouden greep. Hoewel de filmreeks steevast slecht wordt beoordeeld op recensiesites, trekt Sharknado keer op keer een groot publiek.

2. Rabid Grannies

Wat als je lieve oma opeens niet meer zo lief is? Sterker nog, wat als ze verandert in een vleesetend monster? Geen vragen die veel mensen zich hebben gesteld, maar in 1988 werd er wel een film over gemaakt. Eentje die trouwens in zijn volledigheid bekeken kan worden op YouTube. ‘Deze verschrikking over kannibalistische oma’s is zó slecht dat je hem gewoon gezien moet hebben’, klinkt het in de comments.

3. Sharktopus

Voor wie Jaws niet speciaal genoeg vindt, is er altijd nog Sharktopus, een genetisch gemanipuleerd zeemonster dat half haai én half octopus is. Uiteraard ontsnapt die vreemde creatie uit handen van het leger om vervolgens nietsvermoedende kustgangers te terroriseren. Geniet vooral van de slechte animatiebeelden, die nogal ondermaats zijn voor een film uit 2010.

4. The Gingerdead Man

Ook de kerstperiode moet eraan geloven. In The Gingerdead Man, een horrorkomedie uit 2005, komt een kerstkoekje tot leven, omdat het bezeten is door de ziel van een veroordeelde moordenaar. Het is natuurlijk niet heel makkelijk om te ontsnappen als je dubbel ligt van het lachen, want zeg nu zelf, een moordlustig koekje...

5. Leprechaun

Alle grote sterren hebben een verleden. Ook Jennifer Anniston maakte weleens een slechte filmkeuze. Als onderdeel van een klassiek horrorfilmgezin trekt ze naar een nieuwe woning, om vervolgens te ontdekken dat daar van alles fout gaat. De oorzaak? Een lelijke, groene kabouter.

6. Dinocroc

Denk aan Jurassic Park, maar dan slechter uitgewerkt. Wetenschappers hebben een manier ontdekt om het dna van dinosaurussen te gebruiken om de eeuwenoude dieren weer tot leven te wekken. Ze scheppen een gekke kruising tussen een dino en een krokodil, die ontsnapt en een lange reeks slachtoffers achterlaat.

7. Arachnoquake

Ben jij ook zo iemand die nooit zelf een spin doodslaat? Dan jaagt deze film uit 2012 je vast de stuipen op het lijf. Gigantische spinnen die recht uit de aardkorst naar boven komen? Je zou voor minder gaan rennen, als het tenminste niet zo overduidelijk was dat de spinnen er met de computer in zijn geplakt.

8. Megashark vs Crocosaurus