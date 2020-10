Kanye geeft Kim Kardashian hologram van overleden vader cadeau

‘Kanye heeft me het meest prachtige geschenk ooit gegeven. Het was een verrassing uit de hemel: een hologram van mijn vader. Het is zo levensecht! We hebben er meerdere malen naar gekeken en waren overmand door emoties. Ik kan niet uitleggen hoe speciaal het was om dit met mijn zusjes en broer, onze moeder en dierbare vrienden te kunnen delen. Ontzettend bedankt lieve Kanye voor deze herinnering die altijd bij ons blijft’, aldus Kim.

In het hologram spreekt de overleden Kardashian zijn dochter toe. ‘Lieve Kimberly, van harte gefeliciteerd. Je bent 40 jaar en een volwassen vrouw. Je bent net zo mooi als toen je nog een klein meisje was. Ik waak elke dag over jou, je zussen en broer en jullie kinderen. Weet je nog dat ik je vroeger naar school bracht en we in de auto naar dit liedje luisterden? Ik ben zo trots op de vrouw die je bent geworden en op alles wat je hebt bereikt. Maar het meest trots ben ik op het feit dat je advocaat wilt worden en in mijn voetsporen treedt. Je moet er een lange weg naartoe afleggen, maar weet dat ik bij je ben.’



‘Wat ik het mooiste vind om te zien is hoe je je eigen gezin hebt gesticht’, vervolgt hij. ‘Je bent een fantastische moeder voor je vier kinderen en hebt een geweldige echtgenoot. Onthoud dat ik van jullie allemaal houd, wil je dat ook tegen Khloé, Kourtney en Rob zeggen? Ik ben heel erg trots op je.’