Kanye West zegt geen antisemiet meer te zijn dankzij acteur Jonah Hill

De afgelopen maanden kwam West, tegenwoordig ook wel bekend als ‘Ye', meermaals in opspraak voor antisemitische uitspraken, zowel op sociale als traditionele media. Zo verscheen hij in het programma Infowars van Alex Jones, een Amerikaanse aanhanger van samenzweringstheorieën, en prees daar Hitler en de nazi’s.

Paria

,,Kijken naar Jonah Hill in 21 Jump Street doet me weer van Joodse mensen houden’’, schreef hij op zijn Instagramaccount, dat nu slechts één foto bevat. ,,Niemand mag zijn woede over één of twee individuen omzetten in haat voor miljoenen onschuldige mensen’’, vervolgde hij. ,,Geen enkele christen kan een antisemiet worden genoemd, wetende dat Jezus Joods is. Bedankt Jonah Hill, ik hou van je.’’