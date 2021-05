Karin Bloemen moest dekking zoeken van politie: 'Ik heb iemand doodgeschoten zien worden'

,,Ik stond met mijn kleinkind op de arm bij het raam te kijken en de politie riep: zakken!” Een van de vluchtauto’s reed de tuin in bij Bloemens buren. ,,Gelukkig niet bij ons, ze hadden ook bij ons de oprit op kunnen gaan, maar ze zijn een huis verder gereden. Het was echt hysterisch. Ik heb iemand doodgeschoten zien worden.” Volgens Bloemen hebben haar buren ‘doodsangsten uitgestaan’. Ook bij de zangeres zelf is de achtervolging waarbij de verdachten met automatische vuurwapens schoten en tientallen politiemensen betrokken waren niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Ik kon niet slapen en had de zenuwen de hele dag. Iedereen is helemaal gespannen”, vertelde ze over haar buurtgenoten.

Heel veel geschoten

,,Ik dank God op mijn blote knieën dat we er nog zijn”, zei Bloemen. Ze wil iedereen op het hart drukken niet “zo stom” te zijn als ze zelf was. ,,Als mensen ooit geschiet horen, ga dan alsjeblieft weg bij je raam. Ik deed het niet. Ik stond als een kip naar het onweer te kijken en te bedenken: hoe kan dit nou? Dat is zo stom. Het waren echt zware wapens en er werd echt heel veel geschoten. De politie zei ook: dit hebben we nog nooit zo heftig meegemaakt.”



De schietpartij volgde woensdag na een overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. De politie achtervolgde een aantal verdachten naar Broek in Waterland, waar vier aanhoudingen zijn verricht. Een vijfde verdachte stierf ter plekke, hoe die om het leven is gekomen is nog niet bekend. Een aantal verdachten is nog voortvluchtig.