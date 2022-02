Karsu heeft het druk na Beste Zangers: ‘Mijn grote voorbeeld is Chantal Janzen’

Afgetrain­de Nick Schilder siert cover Men's Health: ‘Niet normaal’

Vrijwel onherkenbaar is het lichaam van Nick Schilder (38). De Volendamse zanger siert deze maand afgetraind de cover van het blad Men’s Health, maar daar was wel toewijding voor nodig. Onder meer door vijf keer per week te trainen en veganistisch te eten, verloor Schilder maar liefst 13 kilo aan vet. De complimenten stromen binnen: ‘Niet normaal!’

10 februari