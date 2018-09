Kasper van Kooten mag van RTL niet door met Groeten uit 19xx

'De zender heeft me eraf gehaald, omdat haar 'vaste gezichten' meer moeten werken. Yep: that's tv-land!', twitterde Kasper. 'Ik vond het in elk geval een superklus en ga lekker door met nieuwe dingen!'

Het programma Groeten uit 19xx komt oorspronkelijk uit België. In Nederland was begin dit jaar het eerste seizoen te zien op RTL4, met de gezinnen van onder anderen René Froger en Frans Bauer en Bastiaan en Tooske Ragas. In Groeten uit 19xx keren bekende Nederlanders met hun gezin terug naar het jaar waarin de hoofdgast twaalf jaar oud was.

Ze logeren een weekend lang in een huis dat helemaal is ingericht zoals het was in dat jaar. Ook de kapsels en kleding van de deelnemers veranderen mee. Tegelijkertijd moeten de deelnemende gezinnen het even zonder de luxe en technologie van de huidige tijd doen.