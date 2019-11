Kasper van Kooten weer terug in theater na omstreden typetje Avondetappe

Hij had een werkruimte op het Mediapark in Hilversum gehuurd. En visitekaartjes laten drukken, met onder zijn naam: creative director. En daarmee liep Kasper van Kooten van omroepbaas naar zendermanager met programma-ideeën die in veel gevallen al jaren in zijn brein borrelden.



Alleen: geen enkel ‘format’ is nu op televisie te zien of zelfs maar in de maak. Soms duurde het maanden voordat hij een afwijzing kreeg. En zijn (voorlopige) aftocht van de buis was helemaal roemloos. In onderling overleg besloten Van Kooten en de NOS halverwege de Tour de France om zijn sketches als het typetje Emi van der Wiel, afsluiter van De Avondetappe, te schrappen vanwege de ongemeen felle kritiek van kijkers. Zelf staat Van Kooten nog altijd ‘100 procent voor wat ik gemaakt heb’.