Kassa! Bank moet Twentse hoofdprijs Miljoenenjacht terugbetalen

Terwijl iedereen dacht dat de Twentenaar enorm veel geluk had, bleek hij door bizar toeval een enorme pechvogel. Toen hij namelijk proostte met Linda de Mol en een vette cheque in zijn handen had, zat de deurwaarder namelijk in de zaal.

Die deurwaarder wachtte geen moment, en legde direct beslag op het geld. Daardoor kreeg de winnaar nooit een cent op zijn rekening, terwijl familie en vrienden dachten dat hij schatrijk was geworden.

196.000 euro terug

De deurwaarder handelde in opdracht van de Duitse Volksbank, waarmee de prijswinnaar een conflict had over een zakelijke lening. Nadat de deurwaarder beslag legde op het geld, stapte de Twentse winnaar naar de rechter. Hij wilde het geld namelijk terug omdat het beslag volgens hem onterecht was.

De rechtbank is het met de man eens, zo werd dinsdag besloten. Dat zit zo: hoewel de rechtbank in Almelo jaren geleden oordeelde dat de inbeslagname van het geld terecht was, besloot het gerechtshof in Den Bosch daarna het tegenovergestelde.

En die laatste uitspraak moet als uitgangspunt worden genomen, vindt de Almelose rechter nu. En dus moet de Volksbank doen wat het al tijden weigerde: ruim 196.000 euro terugbetalen, en wel zo snel mogelijk. „Met deze uitspraak zijn mijn cliënten geweldig blij", zegt advocaat Robert Kroon. „En het is gerechtigheid. De rechter is het ook op alle punten met ons eens.”

Quote Iedereen vraagt je wel: ‘waar blijft die dikke auto’, ‘waar is die nieuwe caravan’ Prijswinnaar Miljoenenjacht

Alles stiekem gedaan

Het prijswinnende echtpaar heeft er alles aan gedaan om het beslag op de prijs niet bekend te laten worden. Bang voor leedvermaak, of praatjes in het dorp. „Al op de terugweg van de opnames van Miljoenenjacht wordt je gebeld en krijg je berichtjes. Heel lief natuurlijk, maar daarna sta je bekend als ‘dat stel met die dikke bankrekening’. Terwijl we dat dus helemaal niet zijn”, zegt de echtgenote. „Maar iedereen vraagt je wel: ‘waar blijft die dikke auto’, ‘waar is de nieuwe caravan’? Die zijn er dus nooit gekomen.”