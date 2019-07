Kate en Meghan maken einde aan geruchten over ruzie tijdens vrouwenfinale Wimbledon

Britse tv-wereld rouwt: YouTube-ster en presenta­tri­ce (35) omgekomen bij autocrash

17:31 Emily Hartridge, een YouTube-bekendheid en een in Engeland beroemde gezondheidscoach, is gisteren om het leven gekomen bij een ernstig auto-ongeluk in de buurt van haar huis in Londen. Beroemde sterren uit de Britse televisiewereld, onder wie Davina McCall (Big Brother) en Calum Best (ex-vriend Kim Kardashian), reageren geschokt.