Kate maakt belofte aan ernstig zieke Mia waar: ze draagt roze prinsessenjurk

Als er één iemand durft uit te pakken met kleur, dan is het onze koningin wel. Kanariegeel, zuurstokroze, gifgroen: werkelijk elke tint hangt wel in haar garderobe. Helaas werd de heerlijke overdosis aan kleur in maart 2020 subiet achterwege gelaten, want de coronacrisis vroeg om soberheid en ingetogenheid. Heel af en toe dook er heus wel een vleugje kleur op, maar het was wel mondjesmaat. Tot deze week. Roze, blauw, oranje: het kwam allemaal voorbij. Heerlijk, wat heb ik dit gemist!