Kate matcht outfit met dochtertje Charlotte (8) en draagt bijzondere ketting en oorbellen

Catherine, ook wel Kate, moet de jurk bij aankomst in Westminster Abbey optillen omdat het zo regent. De ivoorkleurige japon van Alexander McQueen, een geliefd merk van Kate, bevat opvallende borduursels van een roos, een distel, een narcis en een klaver. Ze verwijzen naar de nationale bloemen van de vier belangrijkste delen van het Britse koninkrijk: Engeland, Schotland, Wales en Ierland. De trouwjurk van de prinses, ook van Alexander McQueen, bevatte in 2011 een soortgelijk patroon. Lees door onder de foto’s

Bijzondere juwelen

Zo waren haar oorbellen, voorzien van diamanten en een parel, eerder van wijlen prinses Diana. Kate draagt tegenwoordig de titel Princess of Wales, die Diana eerder droeg. Kate’s opvallende ketting, de zogenoemde George VI Festoon Necklace met meer dan 90 diamanten, werd in 1950 op aanvraag van koning George VI gemaakt voor zijn oudste dochter, destijds nog prinses Elizabeth, de latere koningin die vorig jaar overleed. Lees door onder de foto

Matchen met dochter

Máxima in Hollands-Engels

