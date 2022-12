Katie Holmes verschijnt op rode loper in spijkerbroek en gympies, stylist legt uit: ‘Ze heeft eigen stijl’

met foto'sActrice Katie Holmes (43) beheerst al dagen de internationale showbizzmedia nadat ze bij een evenement verscheen alsof ze in 2002 van huis was gegaan. De rode loper is doorgaans een plek voor de netste outfits, maar Holmes droeg een spijkerbroek met sneakers zoals jonge sterren twintig jaar terug deden. Menig toeschouwer vroeg zich af: wat dácht Katie? Haar stylist geeft antwoord.

Y2K fashion met een dress over jeans, zeggen ze in het Engels. Oftewel: typische mode van de vroege jaren nul, toen bekende en onbekende mensen het heel normaal vonden om jeans onder een jurk te dragen. Ook op de rode loper, bewezen onder anderen Miley Cyrus, Anne Hathaway en Jessica Alba.

Twee decennia later kijken we er vaak gniffelend naar, ook de sterren zelf. Alba schotelde haar Instagram-volgers in 2019 archieffoto’s van zichzelf voor om samen te lachen. Want zo’n jurk boven jeans is iets van het verleden, dat zou je nu nooit meer doen, was het idee.



Juist daarom maakte de outfit van Katie Holmes waarschijnlijk zoveel los op sociale media. Een trend die veilig begraven leek op het modekerkhof bleek vorige week ineens springlevend bij het iHeartRadio Jingle Ball, een muziekevenement in New York. Dat is heus geen black tie-gelegenheid, maar beroemdheden als Dua Lipa, Kim Petras en Sam Ryder hadden echt wel hun best gedaan.

Katie Holmes droeg een wijde, lichte spijkerbroek met een jurkachtige donkerblauwe tuniek en zwarte sneakers. De een vond het gedurfd, lekker retro en dus geslaagd, de ander vond het achteruitgang en pleitte voor een plek in de modegevangenis. Beide kampen geloofden in elk geval hun ogen niet. Zelfs The New York Times ontleedt de look.



Volledig scherm Katie Holmes in haar spijkerbroek met sneakers. © BrunoPress/PhotoShot

,,We vonden de rijke kleur en het subtiele bustier-effect van de top elegant en dachten dat het leuk was om die te combineren met jeans’’, zegt Katies stylist Brie Welch tegen de krant. Ze benadrukt dat het eigenlijk geen jurk is, maar een tuniek. ,,Zo gaven we het een jeugdig gevoel voor het Jingle Ball en de sfeer daar’’, verwijst ze naar het jonge publiek van het feest.

‘Eigen stijl’

Katie mag uiteraard zelf weten wat ze draagt, maar met 25 jaar ervaring als actrice weet ze dat mensen op de rode loper naar haar kijken. Ze trok dan ook geen oude stukken uit de kast. Haar top is van het merk Tove en kost naar verluidt enkele honderden euro’s. De spijkerbroek van Reformation is te koop voor 140 euro, voor de sneakers van Maison Margiela ben je al snel meer dan 600 euro kwijt.

De schoenen waren trouwens een spontane toevoeging. ,,Op de dag zelf zei Katie dat ze sneakers wilde dragen’’, zegt stylist Welch, die vindt dat mensen meer moeten waarderen wat een ‘eigen stijl’ Katie heeft, zonder dat ze daar veel moeite voor doet. ,,Want het was een concert en er zou natuurlijk veel gedanst worden op Dua Lipa, dan is niets zo comfortabel!’’



Volledig scherm Katie Holmes leek van huis te zijn gegaan in 2002. © Getty Images for iHeartRadio

Vroeger was het een schandaal

Het is nog de vraag of Katie de trend echt nieuw leven in heeft geblazen, maar meerdere sites leggen hun lezers vast uit hoe ze de look kunnen kopiëren. Dan maak je in zekere zin ook een feministisch statement, merkte Huffington Post op.

In de negentiende eeuw werden broeken gezien als mannenkleding en jurken als vrouwenkledij en een combinatie vond men ronduit schandalig. Menig vrouw droeg toch allebei, vooral omdat het comfortabel was na een tijd van strakke korsetten. Ze werden op grote schaal belachelijk gemaakt, aldus modehistoricus Cassidy Zachary.

,,Er kwamen satirische afbeeldingen van een nepwereld waarin genderrollen werden omgedraaid: vrouwen die sigaren rookten en mannen ten huwelijk vroegen die thuisbleven, kookten en op de kinderen pasten. Het is opvallend om te zien hoeveel sociale angsten samenhangen met zo’n kledingstuk.’’

Volledig scherm Katie Holmes heeft haar 'eigen stijl', zegt haar stylist. © Getty Images for iHeartRadio

