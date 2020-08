Katinka Polderman bevallen van een zoon: ‘Hoera, Koen is er!’

Rachel Hazes openhartig over inktzwarte periode: ‘Zag geen licht meer aan eind van de tunnel’

21 augustus In het gloednieuwe SBS-programma Het hek van de dam krijgen bekende duo’s de verantwoordelijkheid over een kudde schapen. Bram Moszkowicz (60) en Rachel Hazes (50) beten vanavond het spits af. De twee bleken het goed met elkaar te kunnen vinden, wat leidde tot zeer persoonlijke en emotionele ontboezemingen. Zo vertelde Rachel over de depressie waarin ze na de dood van André Hazes belandde en die haar langzaam dreef naar de donkerste uithoeken van haar geest. ,,Op een gegeven moment zie je geen licht meer aan het einde van de tunnel.”