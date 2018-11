Katja is beugelbekkie, Jessie Jazz gekiekt in sexy lingerie

Jessie Jazz Vuijk is niet vies van een sexy lingeriesetje. Het model is gehuld in een blauw setje met kant. ‘Wow’, zwijmelen haar volgers.

"we can be whoever we want to be” spicing it up with the new @hunkemoller x @doutzen collection #doutzenstories #hunkemöller" Een foto die is geplaatst door null (@jessiejazzvuijk) op 9 Nov 2018 om 10:17 PST

Katja Schuurman heeft haar oude beugel opgeduikeld. De krullenbol noemt zichzelf beugelbekkie en deelt een kiekje waarop ze het ijzeren voorwerp in haar mond heeft.

Mijn oude beugel! #beugelbekkie (Die ondertanden kunnen ook wel een beugeltje gebruiken zie ik nu🙈) (Nee hoor! ‘Il faut manquer quelque chose’ ✌🏽) Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 9 Nov 2018 om 10:11 PST

Is het een regendouche of moeten het zweetdruppels voorstellen? Sylvie Meis geniet in ieder geval van de opvallende fotoshoot, zo valt uit haar intense blik op te maken.

Werbung/AD Wet & Wild 💦 last Day of shooting for my next #secretproject 😋 can’t wait to tell you all about it ✨ Big thank you to the team 💪🏼 Wet Glam @georgiosgogotsialis Pic by @justaddsugar.agency Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 9 Nov 2018 om 5:07 PST

Frank Dane heeft een bezoekje aan de tandarts gebracht voor een wortelkanaalbehandeling. De 538-dj is in zijn nopjes met het resultaat. ‘Brr... nachtmerrie’, reageert een volger.

Zie dat mooie resultaat van een wortelkanaal behandeling.... Kan het iedereen aanraden! Happy weekend!! Een foto die is geplaatst door null (@frankdane538) op 9 Nov 2018 om 5:50 PST

Birgit Schuurman is vandaag even uit het drukke leven ontsnapt. De actrice geniet van een dagje in een spa en deelt daar een bikinikiekje van. ‘Dit bad is prachtig, maar alleen wel fucking koud’, schrijft ze bij de foto.

Mezelf even ondergedompeld in de oase van rust van #awayspaamsterdam #ditbadisprachtigmaaralleenwelfuckingkoud #dompelbadhè #dankrijgjedat Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Nov 2018 om 4:28 PST

Blauwe ogen en een mysterieuze blik: Douwe Bob weet de aandacht van zijn volgers te trekken met deze foto. De zanger heeft een nieuw nummer uitgebracht en wijst zijn fans daar vandaag op/ 'Geweldig', reageren meerdere volgers.

Wooohooo!!! Hij is uit!!! Check de link in bio voor geluk in je oren. #playitloud #waylouder Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 9 Nov 2018 om 3:02 PST

Het duurt nog even tot Wie is de Mol? begint, maar Rik van de Westelaken geeft fans van het programma alvast een voorproefje. ‘Zo ziet dat er vanaf 5 januari uit. Kunnen jullie alvast een beetje wennen!’

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@rik_van_de_westelaken) op 9 Nov 2018 om 2:06 PST

Spierpijn? Dat is een teken dat je goed hebt gesport. Monique Westenberg weet er alles van. De vriendin van André Hazes heeft een pittige work-out gehad en voelt al haar spieren.

Ik heb zooo’n spierpijn door de @mihabodytec_official van twee dagen geleden. Man man man...! #spierpijnisfijn @puur_sportief @puuranoek Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 9 Nov 2018 om 3:27 PST

Een emotionele dag voor Ilse de Lange. De zangeres brengt een ode aan haar overleden vader, die vandaag 79 jaar zou zijn geworden. ‘Pa, die lach heb je tot het einde behouden... en vandaag mis ik die vrolijkheid extra hard.’

Pa, die lach heb je tot het einde behouden... en vandaag mis ik die vrolijkheid extra hard..79 jaar zou je zijn geworden vandaag. We doen wat jij zou doen... een belachelijk groot stuk gebak gaan we eten met slagroom aan onze vingers. ❤️ Iemand missen hangt als een anker in je ziel. Een foto die is geplaatst door null (@ilsedelangemusic) op 9 Nov 2018 om 2:54 PST

Donny Roelvink mag trots zijn op zijn vriendin Amije. De krullenbol is vandaag afgestudeerd voor haar hbo-studie Logistics Management. De felicitaties stromen binnen.

YESSS! Ik ben afgestudeerd voor mijn HBO Logistics Management 👩🏻‍🎓✨ !!!! Een foto die is geplaatst door null (@amijeroos) op 9 Nov 2018 om 6:24 PST

Bastiaan van Schaik deelt vandaag een before- en afterfoto van zichzelf. Op de linkerfoto is de stylist in 2011 te zien, heel wat kilo's zwaarder. ‘Respect voor jou!’, klinkt het in de reacties.