Katja Schuurman had seks met zeven mensen in een jacuzzi

Katja Schuurman vertelde gisteravond zeer openhartig over haar bedgeheimen aan de Belgische presentator James Cooke. Zo hadden zij en haar geliefde Freek van Noortwijk eens seks met zeven mensen tegelijk in een jacuzzi.

De actrice/presentatrice (44) is blij met hoe ze eruitziet, zo zegt ze zelf. Maar wanneer presentator James in een onderdeel van het praatprogramma Gert Late Night haar vraagt welk stukje van haar lichaam ze zou willen veranderen, zegt ze ‘die buik mag weg’. James kan echter geen buikje bespeuren. ,,Ik heb ook wel eetproblemen gehad”, vertelt Katja. ,,Boulimia. Zeven jaar lang. Ik heb deze littekens - zie je dat? Dat komt door je vingers zo ver in je keel te steken dat dit de tandafdrukken zijn.”

Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze voor ‘vrije liefde’ is. ,,We zijn sowieso altijd met z’n twee”, zegt Katja, die deze zomer trouwde met chef-kok Freek van Noortwijk. ,,Maar soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er van alles ontstaan.” Het gaat ook niet altijd om vrouwen, stelt ze. ,,Nee, allebei.”

Bij de publicatie van het door haar samengestelde erotische verhalenboek Verboden Vruchten vertelde ze eerder al over haar voorkeuren. Toch slaat presentator James Cooke achterover wanneer hij haar vraagt hoeveel personen Freek en zij al tegelijk hebben gehad. ,,Hoeveel hadden we er laatst in de jacuzzi?” denkt ze hardop tellend. ,,Zeven?”

,,Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Meestal omdat iemand vreemdgaat, of omdat de spanning er niet meer is”, verklaart ze. ,,Er gebeurt heel veel stiekem, en ik vind stiekem veel erger dan open.”

Bipolair

Ze vertelt ook over haar bipolaire stoornis. ,,Ik heb een redelijk lichte vorm. Maar dat gaat van woede-uitbarstingen tot heel, heel, heel verdrietig zijn. Er zijn dagen dat ik ‘s morgens opsta en me on top of the world voel, en dagen dat ik weer vergeet wie ik gisteren was.”