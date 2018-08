Katja Schuurman kiest trouwjurk: 'Freek houdt wel van decolleté'

Nu Katja Schuurman (43) en haar verloofde Freek Noortwijk (29) een knoop hebben doorgehakt over hun trouwdatum, zijn de voorbereidingen van hun grote dag in volle gang. Eén van de belangrijkste dingen op het to do-lijstje kan Katja afvinken nu ze een 'zwierige' trouwjurk heeft geselecteerd.

Katja hees zich onlangs in verschillende peperdure bruidscreaties en kreeg daarbij hulp van haar zusje Birgit, die haar voorzag van raak commentaar. Haar twee jaar oudere zus koos ervoor een aantal trouwjurken openbaar te maken in Say Yes to the Dress, het TLC-programma waarin de Rotterdamse stylist Fred van Leer verschillende bruidjes bij staat. Naast Birgit nam Katja haar moeder Sonja en een goede vriendin mee.

Volgens La Schuurman, die volgend jaar lente in een warm land voor de tweede keer het jawoord zal geven, heeft ze een 'zwierige, niet te strakke jurk' uitgekozen. ,,Ik moet er lekker in kunnen dansen. Ik wil niet op hoge hakken'', zei ze tegen RTL Boulevard. Lachend: ,,Ik wil niet in een keurslijf. Dat geldt ook voor mijn huwelijk!''

Meisjesdroomjurk

Ceremoniemeester Birgit keurde een aantal jurken onder het mom 'het is alsof je verkleedkistje speelt' af. Moeder Sonja pakte het voorzichtiger aan toen haar dochter een sexy creatie met diep decolleté, die zeker naar de zin van Freek zou zijn, paste. ,,Oe! Een beetje sexy voor mijn bruidje'', oordeelde ze.

Waarin de Amsterdamse kok Freek zijn bruid zal zien schitteren, wordt niet op tv getoond. Katja: ,,Tijdens mijn eerste huwelijk had ik echt zo'n meisjesdroomjurk. Dit keer ben ik gegaan voor een jurk die bij dit moment in leven past. Ik had hem niet kunnen fantaseren.'' Volgens Van Leer is het een 'droom' met Katja te werken en betovert ze iedereen. ,,Als je de mannen van onze generatie vraagt wie de meest sexy vrouw van Nederland is, zeggen ze Katja. Toen ze 'ja' zei tegen het programma, was ik heel blij.''

Katja was van 2006 tot 2015 gehuwd met acteur Thijs Römer. Met hem kreeg ze dochter Sammie (8). Römer heeft een relatie met balletdanseres Igone de Jongh.

Say Yes to the Dress Benelux, dinsdag 28 augustus, 20.00 uur.

Volledig scherm © RTL

Wat hou ik veel van deze jongen... ❤️@freek_van_noortwijk Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 6 Aug 2018 om 4:11 PDT