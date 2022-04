Katja Schuurman noemt ophef fotoshoot lastig: ‘Je doet het al snel niet goed’

Katja Schuurman (47) vindt het ‘lastig’ dat er ophef is over de fotoshoot die zij deed in Zanzibar voor een schoenenmerk, waarop ook twee lokale kinderen staan die juist géén schoenen dragen. Ongelijkheid in beeld, vinden velen, maar Schuurman betwist dat. ,,Je doet het snel niet goed”, zei ze gisteravond bij Jinek .

De actrice, nu te zien in de nieuwe Costa-film, begrijpt op zich wel dat er gedoe over de foto is, die overigens nu van social media is verwijderd. ,,Omdat er tegenwoordig over heel veel dingen snel ophef is, hè. Je doet het snel niet goed.” Het was ‘vanzelfsprekend’ niet de intentie om beeld te maken waarop het leek alsof zij neerkeek op de kinderen, zegt Schuurman aan tafel bij Eva Jinek. ,,Geen ‘kijk, wij lopen hier op schoenen en jullie zielige...’ Dat was natuurlijk niet wat we wilden uitstralen. Ik bedoel: ik werk al vijftien jaar voor de organisatie Return to Sender, waarbij we mensen helpen in arme landen op basis van gelijkwaardigheid.”

Schuurman zegt dat ze na de shoot direct haar sandalen heeft uitgetrokken en op blote voeten is gaan lopen, ‘dat doen ze in dit dorp allemaal’. ,,Maar ze hebben schoenen.” De foto is volgens haar genomen in een dorp waar mensen het ‘echt prima’ voor elkaar hebben. ,,Mensen leven in huizen en kinderen gaan naar school. We hebben afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen en er is voor betaald.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze vindt het lastig om het ‘ophef’ te noemen, net als dat ze het makkelijk vindt dat mensen kritiek hebben dat ze vliegt naar Zanzibar. ,,Het is per definitie slecht voor het klimaat en daar kun je dan ook een legitieme vraag over stellen. Maar als je je druk maakt om het milieu, kun je wellicht ook aandacht besteden aan het feit dat er miljarden euro's gaan naar het subsidiëren van biomassa, wat helemaal niet duurzaam is. Die miljarden kunnen ook gaan naar het ontwikkelen van duurzame kerosine. Dat zou ik een essentiëlere keuze vinden.”

Schuurman belooft ietwat sarcastisch de kritiek voor de volgende campagne mee te nemen. ,,Ik zou ze zeker sandalen aantrekken volgende keer”, zegt ze over de kinderen op de foto. Ze valt even stil en vult dan aan: ,,Het is niet dat ik het niet serieus neem, hè, dus mea culpa voor iedereen die zich enorm gekwetst voelt door deze foto. Het was niet de bedoeling.”

Bekijk hier het gesprek met Katja Schuurman bij Jinek:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: