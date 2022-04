Katja Schuurman voelt na ‘maanden janken’ vlinders voor nieuwe man

Katja Schuurman (47) heeft een nieuwe man in haar leven. Het is nog pril, maar de actrice voelt na ‘maanden janken’ om de breuk met chef-kok Freek van Noortwijk nu ‘vlinders’ voor een andere man.

,,Ik heb wel een hele leuke man ontmoet’’, zegt ze als Shownieuws begint over een foto van Katja en de man in Weekend, die ze zelf nog niet heeft gezien. ,,Maar daar kan ik verder nog niks over zeggen’’, vervolgt ze, vermoedelijk omdat de twee elkaar nog aan het ontdekken zijn.

Hoewel het lijkt alsof Katja niet helemaal serieus is, beaamt ze na het zien van de foto dat ze het gezellig heeft met de man. ,,Leuk hè, na maanden janken een beetje zo vlinders, dat is toch veel leuker? Dat past ook helemaal bij de zomervibe.’’ Gaat ze nu een romantische zomer tegemoet? ,,Ik vermoed van wel.’’

Katja was eerder getrouwd met acteur Thijs Römer, met wie ze dochter Sammie heeft. In 2020 verwelkomde ze dochter Coco met Freek van Noortwijk, met wie ze een jaar eerder was getrouwd. Vorig jaar scheidden ze. Hoewel de breuk hard aankwam, bleef ze onverminderd in de liefde geloven.

,,Maar ik moet er nu even niet aan denken’’, zei ze afgelopen weekend nog in gesprek met Mezza. ,,Na de scheiding met Thijs ben ik keihard het vrijgezellenleven ingedoken. Daar heb ik nu totaal geen behoefte aan. Ik zal in de zomer vast een flirt hebben, of dat er eens iemand een nachtje blijft, maar die mag dan ook weer snel weg, haha.’’

