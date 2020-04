Katja showt babybuik en zoontje Lil’ Kleine deelt kusjes uit

Handge­schre­ven songtekst ‘Hey Jude’ geveild voor bijna een miljoen

6:56 De handgeschreven songtekst van Paul McCartney van de hit Hey Jude van The Beatles heeft bij een veiling bijna een miljoen opgeleverd. De tekst werd verkocht voor omgerekend ruim 830.000 euro en dat was negen keer het geschatte bedrag, aldus veilinghuis Julien’s Auctions in Culver, Californië (VS).