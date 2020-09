Katja vreest uiteen te spatten en Máxima schittert in herfstlook tijdens thuiswerken

Video Jörgen Rayman preekt als een leek in Steenwijk: 'Wederzijds begrip is ultieme vorm van liefde’

28 september Jörgen Rayman (1966) is cabaretier, programmamaker, presentator, motivational speaker, coach en sinds zondagavond ook ‘predikant’. Ter afsluiting van de Vredesweek verzorgde hij in Steenwijk de ‘Preek van de Leek’ in het thema ‘Vrede verbindt verschil’. Rayman over zes dilemma’s: