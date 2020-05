Katja: ‘We deden alsof Gerard de opa was, zodat ik nog een echo kon laten maken’

Rio de Janeiro, februari van dit jaar. Vier krasse knarren uit Nederland willen het weleens zien daar, dat carnaval in Brazilië. Enthousiast storten Willibrord Frequin , Gerard Cox, Peter Faber en Barrie Stevens zich in de mensenmassa en het feestgedruis. De straten zijn vol, de uitbundigheid is enorm. Het zijn, twee maanden later, bijna surrealistische beelden nu de coronacrisis ons leven binnen gedrongen is.



,,Ik heb de grove montages gezien”, zegt Katja Schuurman (45), de ‘reisleidster’ van het viertal. ,,Het ziet er met de kennis van nu zo raar uit. We zijn al zo gewend aan onze huidige situatie. Als je dan in Rio die vier mannen in de menigte ziet dansen en knuffelen. Ik riep bijna tegen dat scherm: ‘Nee, nee, doe dat niet, ga daar niet lopen! Raak elkaar niet aan’.”