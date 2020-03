Katy Perry is in verwachting

Interview Kleinsma en De Leeuw samen op de bühne: ‘We verliezen elkaar nooit uit het oog’

8:36 Wanneer Simone Kleinsma (61) en Paul de Leeuw (57) bij elkaar zijn, is de lach nooit ver weg. Ze kennen elkaar 33 jaar, zijn dik bevriend en bijna buren in Blaricum. Samen spelen ze in de musical Hello, Dolly die zondag in première gaat.