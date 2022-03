Katy Perry zet miljoenenvilla in Beverly Hills te koop

Spi­der-Man: No Way Home levert 800 miljoen dollar op

De nieuwe Marvel-film Spider-Man: No Way Home heeft honderd dagen na zijn verschijning in de Verenigde Staten en Canada al meer dan 800 miljoen dollar (728 miljoen euro) opgebracht. De enige andere films die daar eerder zo veel geld opbrachten zijn Star Wars: The Force Awakens en Avengers: Endgame.

27 maart