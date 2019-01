Kees Tol nieuwe presentator van De Ochtend Show to go

De Ochtend Show to go is vijf dagen per week op deze site en in de app te zien. In ongeveer een kwartier word je ’s morgens bijgepraat over nieuws, sport en entertainment. We gaan online geen ‘journaal spelen’; een compleet nieuwsoverzicht blijft te vinden in de krant of op de site. De dagelijkse ochtendshow is bedoeld om op een ontspannen manier de dag te beginnen. Tussen half acht en half tien staat De Ochtend Show to go elke werkdag op een prominente plek op de website of in de app.



De Ochtend Show to go wordt gepresenteerd door twee presentatoren. Dit is steeds een wisselend duo. Nieuwste aanwinst in ons presentatieteam is Kees Tol. Nederland leerde hem kennen in de reallife soap Gewoon Jan Smit, waar hij als vaste gast geregeld over de vloer kwam. Daarna kreeg zijn eigen carrière een vlucht. Kees Tol presenteerde een hele reeks aan SBS-programma’s zoals Shownieuws, VT Wonen en Talenten Zonder Centen samen met Nick en Simon.



Het presentatieteam bestaat verder uit Jörgen Raymann (cabaretier en presentator), Yora Rienstra (cabaretier en presentator), Hidde van Warmerdam (AT 5, SBS 6, programma’s op AD.nl), Fien Vermeulen (Qmusic en RTL Late Night) en Roel Maalderink (verslaggever voor o.a. AvroTros, KRO-NCRV en programma’s op AD.nl).