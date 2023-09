Kees van der Spek had jarenlang paniekaanvallen na zien duiveluitdrijving: ‘Depressieve periode’

Kees van der Spek had jarenlang last van paniekaanvallen na het bijwonen van een exorcisme. Dat vertelt hij donderdagavond aan Beau van Erven Dorens in Casa di Beau. Uiteindelijk nam de misdaadverslaggever het heft in eigen handen om van zijn angsten af te komen. ,,Ik wou niet naar een psychiater, want ik dacht: zo meteen gaat hij het bevestigen en dan ben ik echt gek.’’

Kees van der Spek komt uit een christelijk gezin. Hij heeft goede herinneringen aan zijn jeugd, maar er is ook een minder mooi moment uit zijn gelovige kindertijd. De misdaadverslaggever is in zijn leven zo’n 26 keer verhuisd en woonde vroeger een tijdje in Suriname met zijn ouders. Daar heeft hij twee keer een exorcisme meegemaakt in de kerk.

,,Je moet je voorstellen, je bent een jochie van 12 of 13. We waren toen in de binnenstad in Paramaribo. Daar heb je de Evangelische Broedergemeente en die preek ging over de duivel”, vertelt hij aan Beau van Erven Dorens. ,,En tijdens het eindgebed begon er opeens iemand te krijsen.”

Als Van der Spek opkijkt om te zien waar het geluid vandaan komt, ziet hij een vrouw schreeuwen en overgeven. ,,En die wordt naar voren getrokken en die stort zich ter aarde. En die dominee die ging echt schreeuwen: ‘Duivel, ga eruit, ga eruit.’” Dat precieze moment heeft destijds veel impact gemaakt. ,,Dus ik was altijd, vanaf dat moment dus, best wel bang, van: dat kan iedereen overkomen. Het kan mij ook overkomen.”

Psychiater

Pas een aantal jaar later merkt de misdaadverslaggever hoeveel last hij heeft van de hele ervaring. ,,Toen ik in de militaire dienst zat, na mijn middelbare school, stond ik een keer in de bar en daar speelden ze video’s. Een soort horrorfilm ook, met een exorcist. Ik keek daarnaar en toen voelde ik het weer terugkomen. En daar heb ik vijf jaar last van gehad. Gewoon angstaanvallen. Paniek”, legt hij uit. Voor Van der Spek was het een ‘depressieve periode met veel angsten’, maar ondanks dat zoekt hij nooit professionele hulp. ,,Ik wou ook niet naar een psychiater, want ik dacht: zo meteen gaat hij het bevestigen en dan ben ik echt gek.”

In plaats daarvan besluit Van der Spek het heft in eigen handen te nemen om van zijn angsten af te komen. ,,Ik heb mezelf eruit gedacht door het gevaar aan te gaan, want op een gegeven moment durfde ik ook niet meer door een tunnel heen te rijden. Ik denk: als ik zo meteen flauw ga vallen dan rijd ik tegen een rand aan. Ben ik dood.” Daarom besluit hij expres tien keer door de tunnel te rijden. Nadat Van der Spek dit doet, voelt hij zich weer bevrijd. ,,En weet je wat het allermooiste is hiervan?” zegt hij tegen Van Erven Dorens. ,,Ik ben daarna gelukkiger geworden.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: