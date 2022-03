Kees van der Spek jaagt weer op oplichters: ‘Ik maak rock-'n-roll-televisie’

Tante Bep is 82 jaar als haar nicht haar naar Cyprus haalt. Op het Zuid-Europese eiland kan ze in de zon in een mooi huisje van haar oude dag genieten, is het idee. ,,Ze vertrekt met drie ton. Nu is ze 87, bijna blind, ze loopt slecht en is bijna aan de bedelstaf. Gedreigd wordt haar gas en water af te sluiten. Dat is toch ongelooflijk?”