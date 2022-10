Kees van der Spek legt Spoorloos op het hakblok: ‘Deelnemers aan verkeerde familie gekoppeld’

De KRO-NCRV heeft de afgelopen dagen contact opgenomen met deelnemers van het programma Spoorloos die in het verleden in Colombia via een specifieke tussenpersoon mogelijk verkeerde biologische ouders hebben gevonden. Dat heeft de omroep vanavond laten weten in reactie op de aankondiging van een aflevering van het RTL-programma Oplichters aangepakt die dinsdag te zien is.

Journalist Kees van der Spek zegt in zijn programma aan te tonen dat via het programma Spoorloos een of twee mensen in Colombia aan de verkeerde biologische familie zouden zijn gekoppeld. Van der Spek geeft maandagavond in het programma Jinek meer uitleg over de uitzending. Aan het begin van de talkshow vertelde hij dat het om ‘sowieso drie mensen gaat'. ,,Ik ben in contact met het onderzoeksbureau en het zouden er nog wel eens vijf kunnen zijn.”

De KRO-NCRV liet eerder weten in een verklaring: ,,Ondanks een verzoek daartoe van onze kant, is ons het vooraf bekijken van de uitzending geweigerd. Voor zover ons nu bekend is gaat het over een man in Colombia die in opdracht van onze vaste correspondent in het verleden meerdere keren heeft ondersteund bij het vinden van biologische ouders.”

Persoonlijk contact opgenomen

De omroep heeft zelf contact gezocht met Van der Spek toen duidelijk werd dat de journalist onderzoek deed in Colombia. ,,Van der Spek heeft ons meerdere vragen over deze persoon en onze zoektochten van destijds gesteld. Zijn vragen hebben wij uitgebreid en transparant beantwoord”, aldus de omroep.

,,In de afgelopen dagen hebben wij uit zorgvuldigheid persoonlijk contact opgenomen met alle personen die destijds met hulp van Spoorloos in Colombia hun biologische ouder hebben gevonden waarbij deze man een rol heeft gespeeld, juist omdat het ‘t meest wezenlijke van iemand raakt, namelijk waar je vandaan komt. Ook ondersteunen we deze oud-deelnemers waar nodig en waar we kunnen.”

Meer toelichting geeft de KRO-NCRV op dit moment niet. De omroep zegt niet om hoeveel oud-deelnemers het gaat.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: