Kees van Kooten laat zich niet publiekelijk uit over dood Wim de Bie

Het Haagse cabaretduo startte de samenwerking in 1963 en zond het laatste tv-programma uit in 1998. Ze ontmoetten elkaar op het Dalton College in Den Haag. De Bie zit dan drie klassen hoger de Van Kooten, maar ze vinden elkaar in hun liefde voor cabaret. Als De Bie een eigen radioprogramma krijgt, betrekt hij Kees bij zijn redactieteam. Ze maken ‘schijninterviews’: in scène gezette gesprekken met mensen uit allerlei beroepsgroepen, waarbij opvalt dat ze uitblinken in jargon en vakkennis.

Twee jaar geleden vertelde Van Kooten in een interview met Trouw dat ze nog vaak contact hebben. ,,We bellen veel en schieten dan vaak hartelijk in de lach. En dan zeggen we: ‘Wat zouden moeder en zoon Van Putten (typetjes van het duo, red.) hierover gezegd hebben?’ We vullen dat gat in onze appreciatie graag in. Maar het is goed zo. We zijn op het juiste moment gestopt”, aldus de schrijver en komiek.

,,De Rolling Stones gaan gewoon door met een andere drummer. Wim en ik voelen geen aandrang. We willen alleen onszelf nog amuseren.”

