Kefah Allush wint Sonja Barend Award

Allush kreeg de prijs tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door figuurlijk uit handen van Sonja Barend, de journalist was namelijk zelf niet aanwezig in de studio. Wel was hij te horen via de telefoon, rechtstreeks uit Casablanca, in Marokko. Allush had zelf absoluut niet gerekend op het winnen van de Sonja Barend Award, zo vertelde hij aan Van Nieuwkerk. ,,Natuurlijk stond dit in de agenda, maar je denkt dan toch: ik zal het wel niet worden. En dit stond ook al lang gepland...”



Peter van Uhm, die door Allush werd geïnterviewd in het programma De Kist, was wel aanwezig. Hij had lovende woorden voor Allush. ,,Kefah, ik kijk met heel veel plezier terug op wat we hebben neergezet. Het is uiteindelijk niet het werk van ons twee, maar ook van het hele team achter jou. En je weet: als Kefah komt, wordt het een goed interview.”



Allush sprak Van Uhm juni dit jaar over zijn eerste werkdag als commandant der strijdkrachten in 2008. Op die dag kwam zijn zoon Dennis, die als militair op missie in Afghanistan was, om als gevolg van een bermbom. In De Kist vertelt Van Uhm over de impact die dit verlies op hem en zijn gezin had en nog steeds heeft.



Van Nieuwkerk en Van Uhm doken nog wat dieper in het winnende interview, maar kwamen uiteindelijk tot een gezamenlijke conclusie. ,,Dit moet je gewoon hebben gezien.”