Keira Knightley kruipt in de huid van een ‘heldin om nooit te vergeten’

Een van de voornaamste redenen voor Keira Knightley om de hoofdrol te accepteren in de speelfilm Official Secrets, is haar bewondering voor Katharine Gun. De Engelse actrice (bekend uit Pirates of the Caribbean, Pride and Prejudice en Bend It Like Beckham) breekt onomwonden een lans voor haar landgenote: ,,Vrouwen die zo moedig zijn om het op te nemen tegen een machtige overheid mogen nooit worden vergeten. Ik hoop dat deze film bijdraagt aan de erkenning die zij verdient. Wat mij betreft krijgt ze een standbeeld.’’



De naam Katharine Gun is buiten Engeland amper bekend. Toch was zij in 2003 wekenlang voorpaginanieuws wegens spioneren bij haar werkgever, de Britse overheid. De vrouw, toen 27 jaar oud, werkte als vertaler bij de geheime dienst, waar zij een intern en vertrouwelijk Amerikaans memo naar de krant The Observer lekte over de op handen zijnde invasie van Irak.



Zij zette daarmee haar baan, vrijheid en privéleven op het spel. ,,Maar haar drang om de Britse bevolking de waarheid te vertellen was groter dan haar beroepseed’’, vertelt Knightley. ,,Zij had de Official Secrets Act ondertekend, waardoor zij in overtreding was toen zij de omstreden tekst bij een krant liet bezorgen. Maar zij durfde het risico te nemen, omdat haar geweten haar niet met rust liet.’’



Ook Knightley geeft toe dat zij het verhaal van Gun niet helemaal meer helder op haar netvlies had staan voordat zij aan de film begon. Destijds had zij het nieuws over de invasie wel in de Britse media gevolgd, maar de details over de handel en wandel van Gun kende zij niet. ,,Ik was achttien jaar toen dit zich allemaal afspeelde. Ik werkte toen vooral in Amerika, waar deze kwestie nauwelijks aan de orde kwam in de media.





,,Wat mij na lezing van het script vooral trof, was de impact die haar handelen op haar privéleven had. Zij woonde samen met een buitenlander die geen verblijfsvergunning had. Toen zij was betrapt, werd hij prompt het land uitgezet. Haar leven stond meteen op z’n kop.’’



Knightley hoopt dat het lot van Gun mensen niet afschrikt. ,,Het is belangrijk dat overheidsdienaren naar hun geweten durven te luisteren als zij merken dat burgers worden voorgelogen. ,,Toen ik Katharine ter voorbereiding op de rol ontmoette, had ik eigenlijk maar één vraag: zou ze het weer doen? Ze zei zonder te aarzelen ja! Terwijl ze inmiddels heeft ervaren wat de consequenties zijn.’’