Keira Knightley wil niet meer naakt in films verschijnen

,,Ik voelde me altijd op mijn gemak met naaktscènes toen ik jonger was. Ik ben blij met mijn lichaam”, laat de moeder van twee dochters weten. ,,Mijn lichaam heeft iets geweldigs gedaan. Maar ik hoef nou ook weer niet naakt voor een hele filmcrew te gaan staan.”



Knightley heeft nu een clausule in haar contract waarin staat dat ze niet naakt in beeld zal verschijnen, en dat ze haar eigen body double zal uitkiezen. ,,Het selectieproces is wel erg interessant. Het is een beetje van: ‘Zij lijkt op jou, maar dan beter’ en ‘Zij heeft een mooi lichaam, zij kan die scène wel doen.’ Dan mag ik uitkiezen wie het uiteindelijk wordt.”



De actrice verscheen topless in verschillende films, maar vindt dat ze nooit te ver is gegaan. ,,Seksscènes deed je eerst echt alleen voor de film zelf. Nu kan je die scène uitknippen en het op een pornosite gooien.”