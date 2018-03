Ken jij ze nog? De 10 beste tv-tunes uit de jaren 80

Met Murdock (Dwight Schultz) uit The A-Team als speciale gast op de Comic Con in de Jaarbeurs hoor je het in je hoofd: taaa-ta-ta-taaa ta-ta-taaa. De wereldberoemde tune van de tv-serie uit de jaren 80. Ook de inmiddels 70-jarige Murdock zal er dit paasweekend in Utrecht niet aan ontkomen. Maar welke andere legendarische tv-tunes kennen we nog uit de jaren 80? Dit is onze top-10:

1. The A-Team

De vier veteranen uit Vietnam, Hannibal, Face, B.A. en Murdock, zijn in te huren als je in de nesten zit. Wie zijn ogen sluit, ziet ze rijden in dat eeuwige zwarte busje met de rode strepen. Met een verslavende tune.

2. Knight Rider

Die hypnotiserende rollende lampjes van Kitt. Die blikkerige stem. En Michael Knight natuurlijk, met zijn leren jasje. En een heerlijke elektronische herkenningstune.

3. Magnum, P.I.

Die snor! En die ondeugende lach. Zeker wanneer hij in de leader van de serie dat meisje in zee vasthoudt en zo ongestoord naar haar billen kan gluren.

4. Derrick

Misschien wel de meest gedateerd ogende serie, maar tegelijkertijd een Deutsche Krimi die niet kapot kan. Met Horst Tappert als Derrick die met zijn assistent Harry Klein moordzaken oplost. Toegegeven, de tune is een beetje fout, maar wel heel lekker.

Natuurlijk met rechercheurs Sonny Crockett (Don Johnson) en Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas). En geen jaren 80-serie zonder snelle auto. Die witte Ferrari van Sonny...

6. Dallas

De valse oliebaron J.R. Ewing is natuurlijk een legendarisch personage. En vergeet Sue Ellen, Pam, Bobby en Jock niet. De tune blijft in je hoofd zitten, dus pas op. De beelden in de leader van Dallas zijn vrijwel allemaal luchtshots, ze dragen bij aan de glamouruitstraling van de serie.

7. The Love Boat

Nog meer glitter en glamour aan boord van een enorm cruiseschip. De charmante captain Merrill Stubing, barman Isaac, Doc Adam Bricker blijven je bij, maar dat geldt ook voor de melodie van de herkenningstune.

8. Hill Street Blues

Onlosmakelijk verbonden met de jaren 80, deze politieserie die zich afspeelt in een niet benoemde grote Amerikaanse stad. Het mooie aan de leader: de garagedeuren gaan ratelend omhoog, de politiewagens met sirenes komen naar buiten en je hoort de stem uit de meldkamer. Het piano-intro mixt daar fijn doorheen.

9. Cheers

Where everybody knows your name. Je zingt het zo mee en het past daarom uitstekend bij een serie over het café waar oud-honkballer Sam Malone achter de tap staat. Vaste kijkers herinneren zich postbode Cliff, serveerster Carla, stamgast Norm

10. Tour of Duty