Kendall Jenner apetrots op gouden medaille voor vriend Devin

5 augustus Een makkelijke kopie van Indiana Jones en andere avonturenklassiekers als Romancing the Stone of niet: Jungle Cruise, nu in de bioscoop en op Disney+, is een hit. Maar heeft de film ook de potentie uit te groeien tot Pirates of the Caribbean-formaat? En heeft hoofdrolspeler Dwayne ‘The Rock’ Johnson voldoende charisma à la Arnold Schwarzenegger om een productie van dit kaliber te dragen?