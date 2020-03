Kenny Rogers, een van grootste countryzangers allertijden, overleden

De Amerikaanse zanger Kenny Rogers is vannacht op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vanochtend bekendgemaakt. Roger stierf thuis een natuurlijke dood in het bijzijn van zijn familie. Geboren als Kenneth Ray Rogers werd hij vooral beroemd als countryzanger. Hij was ook tekstdichter, fotograaf en acteur.

Kenny Rogers zette in 2015 een punt achter zijn zangcarrière. ,,Ik heb dit lang genoeg gedaan,’' zei Rogers toen. ,,Er is soms maar een heel dunne lijn tussen gedreven en zelfzuchtig zijn, en ik denk dat ik in mijn jongere jaren over die grens ben heengegaan. Nu wil ik bij mijn vrouw en kinderen zijn. Die zie ik niet genoeg. En ik heb nog een paar zaken op mijn verlanglijstje.’’

Hits

De countryzanger begon zijn professionele carrière in de jaren vijftig, maar brak in 1969 internationaal door toen hij met zijn groep The First Edition een wereldhit scoorde met het nummer Ruby Don’t Take Your Love to Town, dat ook in Nederland de top tien haalde.

Vanaf dat moment volgde er een lange serie hits op het grensgebied tussen softpop en country, waarvan Coward of the County, We’ve got Tonight (met Sheena Easton) en Islands in the Stream (met Dolly Parton) de bekendste zijn. In Nederland heeft hij weinig opgetreden. De laatste keer was in de toenmalige Heineken Music Hall in 2016.