Kensington annuleert drie concerten: ‘We hopen op begrip in deze grillige tijd’

Eergisteren maakte zanger Eloi Youssef (34) de band na vijftien jaar te verlaten. Sprake van ruzie of onenigheid zou er niet zijn. ‘Maar wel een verschil in toekomstvisie’, luidde zijn verklaring op Instagram. Hij stelde dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk en dat hij de afgelopen jaren ‘alles had geleerd wat hij kon leren’.



Fans van Kensington reageerden bedroefd op het vertrek van Eloi, maar hij kon ze enigszins geruststellen: de laatste concerten met Eloi staan gepland op 3 en 4 september 2022 in Ziggo Dome.



Alsof het vertrek van de zanger niet al vervelend genoeg is, moet de band nu ook nog eens noodgedwongen drie concerten annuleren, zo laten ze vandaag weten. ‘Lieve mensen, door de gisteren aankondigde maatregelen zijn wij helaas gedwongen onze drie concerten in Ziggo Dome op 2, 3 en 4 december a.s. te annuleren’, valt er te lezen op Instagram. De band doet er ondertussen alles aan om een passende oplossing te vinden. Tickethouders krijgen zo snel mogelijk bericht, aldus Kensington.