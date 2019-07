Kensington Palace grijpt in: Kate gebruikt geen botox

De foto van de plastisch chirurg veroorzaakte de nodige opschudding op de sociale media. ‘Onze Kate gek is op een beetje botox. Patiënten komen vanuit alle hoeken om deze procedure te laten uitvoeren. Het is zo simpel, er is geen excuus voor dokters om hun patiënten achter te laten met hangende wenkbrauwen. Kijk naar de vermindering van de rimpels op het voorhoofd’, schreef Munir Somji onder meer. ‘De magie van botox zit hem in het feit dat het je niet zwaar laat voelen en dat het een subtiele vermindering van rimpels en een betere wenkbrauwpositie biedt.’



Kensington Palace is niet te spreken over het bericht en besloot daarom in te grijpen. ,,Dit verhaal klopt niet”, laten zij weten aan de New York Post. ,,De koninklijke familie zal nooit commerciële activiteiten promoten.” In de tussentijd werd de bewuste foto ook verwijderd van het Instagram-account. De kliniek waar chirurg Munir Somji werkt heeft ook gereageerd: ,,Met onze bedoelde hij Kate van het Verenigd Koninkrijk. Hij bedoelde niet ‘Kate van de Dr. Medi Spa Clinic’.”