Kerstliefde voor Marieke? Mattie ziet het wel zitten

Het liefdesleven van Marieke Elsinga is een terugkerend thema. Vooral omdat ze er zelf zo open over is. Ze flirtte eens met Mark Rutte en er waren geruchten over een romance met Jay Jay Boske. Echte liefde was het allemaal niet. ,,Mijn beste vriendin gaat mee naar mijn familie", antwoordt ze als Mattie Valk vraagt of er iemand bij haar boom zit.



Voor de zekerheid vraagt hij bevestiging: ,,Je hebt nog niet iemand gevonden in 2017." Marieke reageert instemmend. ,,Ik ook niet", zegt Mattie met een knipoog. Het flirten is vanaf dat moment begonnen. Beiden lachen wat onzeker en Marieke grapt: ,,Ik heb hier altijd op gehoopt."



Vervolgens nemen de twee flink wat namen door. Van Jan Smit tot aan Tygo Gernandt. Uiteindelijk kiest ze voor Douwe Bob, maar Marieke hoopt toch nog op de optie Mattie. Die ruikt zijn kans en wil haar een goede zoen geven. Er ontstaat een ongemakkelijk situatie en beiden barsten in lachen uit. ,,Een fijne kerst, schat", besluit Mattie, die dan alsnog een kusje krijgt van Marieke.