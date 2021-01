Kersvers Op1-duo Kockelmann en Muusse trekt twee keer meer kijkers dan Humberto Tan

Kockelmann en Muusse, die de talkshow namens KRO-NCRV presenteren, hadden onder andere minister Arie Slob en microbioloog Jan Kluytmans aan tafel om te praten over het coronavirus en de basisscholen en VVD-bestuurder John Jorritsma en jongerenvertegenwoordiger Sara Langeveld over de mogelijke invoering van een avondklok. Ricky Koole, Carolien Borgers en Raymond Mens spraken over hun liefde voor Dolly Parton.

Al langere tijd werd er gepleit voor een plek in de presentatorencarrousel voor hem, maar de journalist zou niet ‘likeable’ genoeg zijn. Peter Kuipers, directievoorzitter van KRO-NCRV gaf niet op, zei hij in een interview met deze site. ,,Wat Sven betreft, Nederland verdient hem gewoon. Wij gaan net zo lang door tot we hem wél ergens op televisie zien.” De 29-jarige Muusse geldt overigens als aanstormend talent. Zij is als millennial-expert het gezicht van de Jongerenrevolutie en Coalitie-Y, een samenwerkingsverband van jongerenorganisaties, vakbonden en klimaatbeweging.