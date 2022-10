‘Keukenthriller’ The Bear: retegoed gemaakt entertainment, waarin het record ‘fuck’ zeggen wordt verbroken

RecensieVoor wie deze herfst graag op de bank neerploft, bieden de streamingdiensten genoeg uitkomst. Wij tippen je een goede film of serie. Vandaag de serie The Bear, te zien op Disney+.

Zou de ‘keukenthriller’ een nieuw genre kunnen worden? In enkele bioscopen draait nog steeds het geweldige Boiling Point over een chef-kok die kampt met privésores tijdens een van de meest hectische avonden in een Londens restaurant. Heel bijzonder: de film werd opgenomen in één lange ondoorbroken take wat de kijkervaring alleen maar nog intenser maakt.

Maar wie écht de stress van dit beroep wil ervaren, moet aankloppen bij Disney+ en eens aan The Bear beginnen. ‘Keukenthriller’ is een begrip geboren uit een gebrek aan beter. Dit betreft beslist een spannende serie, maar het is evengoed hilarisch - wordt hier trouwens het record ‘fuck’ zeggen verbroken? - én dramatisch.

Centraal staat de jonge, talentvolle kok Carmen Berzatto (meesterlijke Jeremy Allen White, bekend van Shameless) die de potentie heeft uit te groeien tot een van de beste in zijn vak. Die ambitie besluit hij tijdelijk in de vriezer te zetten als hem slecht nieuws bereikt. Hij besluit de broodjeszaak van zijn overleden broer in Chicago over te nemen. Dat hij hier volledig zijn tanden in zet, is een vet understatement. De vastgeroeste medewerkers worden knettergek van zijn rigoreus andere aanpak om de toko, een groezelige boel dat bijna letterlijk op instorten staat, kwalitatief naar ongekende hoogten te tillen.

Om nog één keer Boiling Point aan te halen: The Bear doet qua visuele vertelling precies het tegenovergestelde. Hier geen lange takes, maar juist rap gemonteerde beelden moeten de stress in en rond deze locatie bij de kijker voelbaar maken. En dat werkt. Wie kan hebben dat een serie je bewust op de zenuwen werkt, zal blij zijn dat de afleveringen nog geen half uur duren. Dan kan er tussendoor even naar adem worden gehapt. Een snelle hap dan, want de behoefte aan ‘bingewatching’ treedt al vanaf het prille begin op.

Vooral in de Verenigde Staten is The Bear een hit. Dat gebeurde overigens zonder agressieve marketingcampagnes, maar puur door een sterke ‘dit moet je zien’ mond-tot-mondreclame. Inmiddels staat het internet vol met artikelen die de serie bijna kapot analyseren. Ja, je kan er van alles in zien over bijvoorbeeld ongezond masculiene werkomgevingen. Maar dit is in eerste instantie gewoon retegoed gemaakt entertainment.

Nog een waarschuwing voor iedereen die snel gaat watertanden bij smakelijk in beeld gebracht eten: het is bij tijd en wijlen je reinste voedselporno.

