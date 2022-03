Keuze is noodgedwongen, maar ik vind kale hoofd Jada Pinkett Smith prachtig staan

De uitreiking van de Oscars gaat nooit onopgemerkt voorbij. Als je een hele rits sterren bij elkaar zet ben je sowieso verzekerd van een heerlijke dosis haute couture én een ‘momentje’ waar iedereen het over heeft. De ene keer gaat het dan over een stiekeme kus, de andere keer over een gênante steek onder water en de uitreiking van dit jaar deed daar met ‘de klap’ gewoon nog een schepje bovenop. Nu is dit de plek niet om de actie uitgebreid te analyseren, maar het voorval bracht me wel bij de kledingkast van Jada Pinkett Smith. Want wat hangt er nu eigenlijk in de kast van een vrouw die al meer dan twintig jaar over de rode loper wandelt?