Kevin Hart had coronavirus: ‘Tom Hanks is bekender, dus ik hield mijn mond’

Update Doen Ron Boszhard, Ellie Lust en Nikkie de Jager mee aan het jubileum­sei­zoen van Wie is de Mol?

24 augustus Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? staat op het punt te beginnen en de makers voeren de spanning op door 10 anonieme interviews te publiceren met de kandidaten. Daarmee kunnen molloten meteen aan de slag, want in de gesprekken zijn hints te vinden over wie de deelnemers zijn. Een ding is zeker: ze hebben allemaal al eens meegedaan aan het spelprogramma.