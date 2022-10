Kevin Spacey vanmiddag voor de rechter voor seksuele avances naar minderjarige collega

Kevin Spacey, die zijn hoofdrol in successerie House of Cards verloor vanwege meerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag, is dit jaar al gewend aan de rechtbank. Deze zomer verscheen hij al enkele malen in de Londense rechtbank om zich te verweren tegen vier aanklachten van drie mannen, van onder meer aanranding. Die zaak wordt volgend jaar inhoudelijk behandeld.

Feestje

Vanmiddag gaat het over de beschuldiging van collega Anthony Rapp, die bekend is van Star Trek: Discovery, maar ook speelde in onder meer Rent en 13 reasons why. Rapp kwam Spacey in 1986 tegen bij een feestje in Manhattan, toen ze beiden in Broadway-producties speelden. Spacey was destijds 26 jaar, Rapp 14 jaar. Spacey zou de jongen hebben betast en op een bed hebben gedrukt waarna hij bovenop hem was gaan liggen.