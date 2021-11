Khalid en Sophie eindigen seizoen met ‘urgente’ compilatie na nieuws over terugkeer

update Vader van Kas­sa-ge­zicht Amber vertrok bij gezin: ‘Ik wilde goed genoeg zijn om van te houden’

Kassa-presentatrice Amber Kortzorg (30) heeft in haar jeugd vaak gedacht dat haar vader niet van haar hield. De man vertrok bij zijn gezin toen ze pas een halfjaar oud was, tot groot onbegrip van Amber. Inmiddels weet ze dat hij psychisch niet in orde is en er zelf niets aan kon doen, vertelde ze gisteravond in De geknipte gast. Desalniettemin voelt ze de gevolgen nog altijd. ,,Ik ben heel lang heel boos geweest.’’

4 november