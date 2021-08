‘Khalid & Sophie is de AliExpress-versie van De Wereld Draait Door!’

Verder is de koningin van de talkshow terug van haar ‘halfjaar’-vakantie. Maar wat ís ze goed, jubelt het panel. Minder positief zijn de mediajournisten over de nieuwe vooravond van NPO1: ‘Khalid & Sophie’. ‘Dat is eigenlijk de AliExpress-versie van De Wereld Draait Door!’



Ook worden en passant de oren van Johan Derksen gewassen, klapt Angela de Jong uit de school over het bestaan van een app-groep met winnaars van ‘De Slimste Mens’ en gaan Dennis en Manuel een halve marathon lopen.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.