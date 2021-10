Khloé Kardashian en dochtertje True (3) hebben allebei corona

BN’ers openen hun koelkast voor Daniël Dekker

Omroep MAX begint vanaf vandaag een nieuwe videoserie: De Muzikale koelkast. Presentator Daniël Dekker en voedingsdeskundige Sabine Leijten nodigen bekende Nederlanders uit die hen een kijkje gunnen in hun koelkast. ,,Heel persoonlijk”, zegt Dekker. ,,Net als je bij iemands nachtkastje of handtas kijkt. Onze vragen aan gasten zijn bijvoorbeeld wat zij áltijd in huis hebben.Of met welk gerecht er iets gevierd wordt.”

7:30