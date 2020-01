Kids halen met Zapp Your Planet 1,5 ton op voor door branden bedreigde koala's

Zapp-presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart hebben dat vanavond bekendgemaakt op NPO Zapp. NPO Zapp organiseerde het evenement met KRO-NCRV en het Wereld Natuur Fonds (WNF). In een week tijd kwamen duizenden kinderen voor Zapp Your Planet op allerlei manieren in actie om geld in te zamelen.



Robert Fortuijn van NPO Zapp/Zappelin: ,,We zijn ontzettend blij met het mooie bedrag dat we hebben opgehaald. Het is hartverwarmend om te zien hoe kinderen massaal de koala-challenge hebben gedaan, op eigen ludieke wijze in actie zijn gekomen of geld hebben gedoneerd. Ik hoop dat er de komende twee weken nog meer geld opgehaald wordt, maar voor nu zijn we trots dat de kinderen van Nederland dit in zo'n korte periode voor elkaar hebben gekregen.”