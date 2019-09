Kiene Fien schaakt, smeedt en schudt Robinson op

Honger

De honger zat ‘m dit keer bij de kijker. En wel na de aftiteling. Honger naar meer Robinson, want hoe gaat het verder met Hugo? Is hij de eerstvolgende die eruit wordt gestemd? Of winnen ze een keer een proef? Wanneer gaat Rambo Roy een andere kant laten zien dan de eigenaar van een koraalnagelstudio? Wanneer valt Kamp Noord in tweeën? Het is bijna ouderwetse televisie, want… jaja, we moeten een week wachten. En dat is de kleine kinderen van tegenwoordig (ik wil Bassie & Adriaan kijken, nu, nu, nu! Eerst deel 1, dan 2, dan 3 tot en met deel 1.368) bijna niet meer uit te leggen.