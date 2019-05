Kijk- en luistertips: My Songs alleen onmisbaar voor echte Sting-fan

Gebruikt pizzabord Kurt Cobain levert 20.000 euro op

9:57 Een papieren bord waarvan Kurt Cobain in de jaren 90 een pizza at, is op een Amerikaanse veiling voor 22.400 dollar (20.000 euro) verkocht. Volgens de New York Post ging veilinghuis Julien’s er vooraf vanuit dat het bordje tussen de 1000 en 2000 dollar zou opleveren.